Mondialito: Seattle Sounders FC est arrivé à Tanger (VIDEOS)

La formation nord-américaine, Seattle Sounders FC, est arrivée, jeudi à l’aéroport international de Tanger, pour participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroule au Maroc du 1er au 11 février dans les villes de Rabat et Tanger.

Les Sounders de Seattle, vainqueurs de la Ligue des champions de la Concacaf, entameront leur aventure en Coupe du Monde des Clubs en affrontant le club égyptien d’Al Ahly du Caire, qui a dominé sans encombre (3-0) le club néo-zélandais d’Auckland City, représentant de la Confédération océanienne de football, en match du premier tour du Mondialito.

Première équipe de la Major League Soccer (MLS) à soulever le trophée de la Concacaf, Seattle Sounders FC est aussi le premier club des États-Unis à disputer la Coupe du monde des clubs, qui se déroule pour la troisième fois au Maroc.

L’entraineur de l’équipe nord-américaine, Brian Schmetzer, s’est montré, dans une déclaration à M24, ravi de « l’accueil chaleureux » réservé à sa formation qui a apprécié cette hospitalité à même de l’aider à bien préférer le prochain match.

Evoquant les chances des Sounders de Seattle lors de ce Mondialito, M. Schmetzer a indiqué que les joueurs sont prêts et motivés pour le premier match qui sera disputé samedi, ajoutant que son équipe a confiance en ses capacités pour cette rencontre.

« Nous sommes conscients du fait que nous allons affronter une équipe solide. Nous avons regardé le match (d’ouverture) et nous savons qu’Al-Ahly est une équipe forte d’un bon niveau qui possède de bons attaquants », a-t-il dit.

Le coach des Seattle Sounders a relevé que le match contre Al-Ahly constitue un défi à relever, notant qu’il s’agit d’une confrontation difficile et qu’il faut toujours respecter l’adversaire.

Le vainqueur du match devant opposer Seattle Sounders et le club égyptien d’Al-Ahly affrontera, le 8 avril, le Real Madrid en demi-finale du Mondialito sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat.

S.L.

We are loving it here already 🥹 pic.twitter.com/ugN5TRkw3g

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 2, 2023