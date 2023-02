Mondialito: Roberto Carlos remercie chaleureusement les Marocains (PHOTO)

Roberto Carlos, ancienne vedette de la sélection brésilienne et du Real Madrid, a tenu également,-après Vinicius Junior, entre autres joueurs et responsables-, à adresser ses vifs remerciements au public marocain.

Ceci, à l’occasion de la ferveur, au soutien et aux encouragements que les Marocains ont manifesté à l’égard du club royal pendant le Mondialito, récemment organisé (du 1er au 11 février) par le Maroc, avec l’art et la manière, à Tanger et à Rabat

Et dans un post sur son compte officiel Instagram, Roberto Carlos a partagé avec ses fans et followers l’immense bonheur que lui a procuré la victoire du Real, lors de la finale face au Hilal saoudien samedi 11 février au Complexe sportif Moulay Abdellah, à la capitale du Royaume.

De même que le Brésilien a communiqué à ses abonnés sa grande admiration pour l’engouement et le soutien inconditionnels du public lors des deux matchs que le Real a joués au Maroc et comptant pour la Coupe du monde des clubs 2022.

« Magnifique! Félicitations à l’équipe, au staff et au public! Merci au Maroc pour l’amour manifesté au Real! Ensemble, nous sommes les plus forts », s’est enthousiasmé Roberto Carlos dans sa pubication surla Toile.

Larbi Alaoui