Mondialito: revivez la victoire d’Al Hilal face à Flamengo (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club saoudien d’Al-Hilal FC s’est qualifié pour la première fois de son histoire à la finale de la Coupe du Monde des clubs de football, en battant l’équipe brésilienne de CR Flamengo par 3 buts à 2, en demi-finale mardi au Grand Stade de Tanger.

Grâce au doublé de Salem Al-Dawsari, à chaque fois sur penalty (4e et 45+9) et à la réalisation de Luciano Vietto (70e), contre un doublé de Pedro (20e et 90+1) pour Flamengo, le club saoudien a vengé sa défaite en demi-finale 2019 au Qatar, qui a tourné en faveur de CR Flamengo (3-1) et s’assure une meilleure performance par rapport à ses précédentes participations.

En effet, échoué au pied du podium lors de ses deux précédentes participations, Al-Hilal FC brise la plafond de verre et s’assure au moins la deuxième place.

Al-Hilal, plutôt prudent, comptait généralement sur des balles longues en profondeur de la zone adverse, dans une tentative de porter le danger dans le camps des Brésiliens le plus rapidement possible et avec un nombre minimum de joueurs, pour pouvoir garder sa supériorité numérique en défense.

Il arrive, ainsi, à surprendre Flamengo dès la 4è minute en forçant la défense brésilienne a commettre l’irréparable en zone de réparation, s’offrant un premier penalty transformé par Salem Al-Dawsari.

Cueilli à froid, Flamengo, usant de la circulation de balle et des pénétrations rapides, en comptant sur la technicité de ses joueurs et l’homogénéité du groupe, a pressé longtemps et de tous les côtés, pour enfin rétablir la parité grâce à Pedro, qui reçoit la balle au flanc droit alors qu’il était libre de tout marquage et prend le gardien saoudien à contre pied par un tir croisé.

Le match a connu un tournant à la fin de la première mi-temps, quand Gerson commet une faute en pleine surface de réparation contre un attaquant d’Al Hilal, écopant d’un carton rouge (45+8) et permettant aux Saoudiens de reprendre l’avantage sur penalty transformé par le même Al-Dawsari (45+9).

Réduit à dix et mené au score, Flamengo arrivait quand même à mettre de la pression sur le camps adverse, mais devait subir des contre-attaques du club saoudien. Ce dernier, malgré sa supériorité numérique, est resté fidèle à sa tactique consistant à concentrer son effectif en milieu et en défense.

Et c’est avec trois attaquants contre quatre défenseurs brésiliens qu’Al-Hilal arrive à creuser l’écart et sceller le sort du match, par le biais de Luciano Vietto (70e). Et même si Pedro, qui se trouve face aux filets saoudiens vides, suite à un tir détourné par un défenseur hilali, réduit l’écart, son but n’était pas suffisant pour raviver les chances des siens lors de cette demi-finale.

Après cette défaite, les Brésiliens de Flamengo sont privés de jouer leur seconde finale en autant de participations. En 2019, ils s’étaient inclinés en finale face au club anglais de Liverpool (1-0 après prolongations).

Al-Hilal prive, également, le football brésilien de la possibilité de décrocher un cinquième sacre dans cette compétition, après les victoires de Corinthians (2000 et 2012), São Paulo (2005) et Internacional (2006).

Enfin, les Saoudiens offrent au football asiatique sa troisième victoire au Mondial des clubs sur son homologue sud-américain.

En effet, tout au long de l’histoire de cette compétition, la victoire a tourné en faveur des Sud-Américains à huit reprises, contre deux seulement pour les Asiatiques.

Les clubs asiatiques ont triomphé sur leurs homologues sud-américains en 2016 (victoire des Japonais de Kashima Antlers (3-0) sur les Colombiens de l’Atlético Nacional en demi-finale) et 2018 (victoire des Emiratis d’Al-Aïn, qui participaient en tant que champions du pays hôte, sur les Argentins de River Plate 5 tirs au but à 4/2-2 après prolongations, en demi-finale).

Les Sud-Américains l’ont emporté en 2005 (défaite en demi-finale d’Al Ittihad Djeddah 2-3 face aux Brésilien de São Paulo FC, qui ont remporté le titre), en 2009 (défaite des Sud-Coréens de Pohang Steelers 1-2 face aux Argentins d’Estudiantes en demi-finale), en 2010 (défaite 2-4 des Sud-Coréens de Seongnam Ilhwa en match pour la troisième place face aux Brésiliens de SC Internacional), en 2011 (défaite des Japonais de Kashiwa Reysol 1-3 face aux Brésiliens de Santos, en demi-finale), 2013 (défaite des Chinois de Guangzhou Evergrande 2-3 face aux Brésiliens de Atlético Mineiro, en match pour la troisième place), en 2015 (défaite des Japonais de Sanfrecce Hiroshima 0-1 face aux Argentins de River Plate en demi-finale), en 2018 (défaite 0-4 des Japonais de Kashima Antlers, tenants de la ligue des champions d’Asie, face à River Plate en match pour la troisième place) et 2019 (défaite d’Al-Hilal FC 1-3 face au CR Flamengo, en demi-finale) .

Al-Hilal FC a atteint ce stade de la compétition en battant le Wydad de Casablanca aux tirs au but 5-3 (1-1, après prolongations), samedi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. CR Flamengo, lui, jouait directement la demi-finale.

L’autre demi-finale opposera Al Ahly du Caire au Real Madrid, mercredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

S.L