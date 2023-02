Mondialito: on connaît le pays hôte de la prochaine édition

Par LeSiteinfo avec MAP

La FIFA a annoncé, mardi, que l’Arabie Saoudite accueillera la prochaine Coupe du Monde des Clubs, du 12 au 22 décembre 2023, trois jours seulement après le sacre du Real Madrid lors de l’édition organisée au Maroc.

« Le Conseil de la FIFA a désigné à l’unanimité la Fédération de football d’Arabie saoudite comme hôte du tournoi, qui doit se jouer dans le format actuel avec sept clubs, du 12 au 22 décembre 2023 », a écrit l’instance internationale dans un communiqué.

Lancé en 2000, puis définitivement installé dans le paysage en 2005 en remplacement de la défunte Coupe intercontinentale, le Mondial des clubs met aux prises la meilleure équipe de chacune des six confédérations de la FIFA, ainsi qu’une formation du pays organisateur, soit sept équipes.

La FIFA prévoit à l’avenir d’élargir le format du Mondial des clubs, avec un tournoi quadriennal à 32 équipes dont la première édition devrait avoir lieu à l’été 2025.

Ainsi, le Conseil a défini la répartition des places qualificatives par continent, avec quatre clubs qualifiés pour l’Asie, quatre pour l’Afrique, quatre pour l’Amérique centrale et du Nord, six pour l’Amérique du Sud, un pour l’Océanie, douze pour l’Europe et un pour le pays hôte.

Le Conseil de la FIFA a par ailleurs approuvé le rapport annuel 2022, qui met en évidence les recettes record de l’instance, avec 7,6 milliards de dollars au cours du cycle 2019-2022, et une prévision de 11 milliards de dollars de bénéfices au cours de la période 2023-2026.

S.L.