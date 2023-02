Mondialito: les interprètes de la chanson officielle expriment leur déception (PHOTOS)

Plusieurs artistes marocains parmi ceux qui ont interprété la chanson officielle du Mondialito ont été surpris et choqués par l’annulation, sans préavis, de leur présence à la cérémonie de clôture, alors qu’ils étaient censés y être invités.

Et via son compte officiel Instagram, Hatim Ammor a écrit un post, sur fond de drapeau national, avec une seule expression concise mais très significative en deux mots: « Al fannou akhlaq » (l’art est éducation).

De son côté, Amine Tamri, dit Aminux, a publié un post où il a expliqué ce qui lui est arrivé comme artiste ayant participé à la chanson officielle de la Coupe du monde des clubs champions, organisée au Maroc du 1er au 11 février.

Publication détaillée qu’Aminux a préféré supprimer par la suite et, au lieu et place, via une story sur Instagram, il a écrit: « Primo, Au nom de tous les artistes qui ont participé à la chanson « Welcome to Morocco’, merci pour votre interaction positive, votre soutien et vos encouragements! ».

Et de poursuivre: « Secundo; j’aimerais exprimer mon bonheur d’avoir participé à une œuvre patriotique à laquelle nous nous sommes donnés à fond, espérant vous voir lors de la cérémonie de clôture. Chose qui nous avait été confirmée dès le début du projet!(…) ».

Puis, Aminux a également déploré: « Les responsables n’ont pas pris la peine de nous envoyer des invitations pour la finale comme gage d’amour et de remerciements à ceux qui ont veillé au succès de cette œuvre et ont supporté la fatigue du voyage, la pluie et les nuits fraîches! ».

Et Amine Tamri de conclure sa longue publication par: « Je présente mes excuses au public marocain, toutes franges confondues. Mais c’est ce qui s’est réellement passé! (Lakine hadchi li 3ta llah) ».

L.A.