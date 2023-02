Mondialito: grosse affluence pour la demi-finale Real Madrid-Al Ahly

Quelques heures avant l’entame de la demi-finale du Mondialito, organisé au Maroc, et ayant opposé le Real Madrid au club égyptien d’Al Ahly, le Complexe Moulay Abdellah de Rabat a connu une affluence impressionnante des supportes des deux équipes.

Ainsi, le Site info a constaté de visu que les supportes sont venus en très grands nombres, constitués de Marocains, d’Espagnols et d’Egyptiens.

Ces derniers étaient aussi bien des ressortissants vivant au Maroc que venus spécialement d’Espagne et d’Egypte soutenir et encourager l’équipe de leur pays respectif. En sus des supporters de « Los blanco » (les Blancs) de la Rabita « Pena Casa Madridista » au Maroc.

A rappeler que cette importante et belle demi-finale s’est terminée, le mercredi soir du 8 févier, par la victoire sans appel du club royal face à Al Ahly, sur le large score de 4-1.

De ce fait, la finale de la Coupe des clubs champions, organisée pour la troisième fois par le Royaume, opposera donc le Real Madrid au club saoudien d’Al Hilal.

Et ce, dimanche prochain, 11 févier, au même complexe sportif Moulay Abdellah, de la capitale administrative marocaine. Bonne chance aux deux clubs finalistes et que le meilleur gagne, lors de la présente édition du Mondialito que le Royaume a su organiser, avec l’art et la manière, sur tous les plans!

Larbi Alaoui