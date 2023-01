Mondialito: des supporters du Wydad dénoncent le marché noir (VIDEO)

Des supporters du Wydad de Casablanca ne cessent d’affluer afin de se procurer des billets pour les rencontres de la Coupe du monde des clubs dont le Royaume sera l’illustre hôte du 1er au 11 février prochain.

Et la caméra de Le Site info a pu témoigner de cet engouement populaire, lundi 23 janvier, des supporters des Rouge et Blanc au Complexe Mohammed V de la capitale économique. Tous désireux assister aux matchs de cet important évènement sportif international auquel leur équipe fétiche aura l’honneur de participer en tant que champion d’Afrique et unique club marocain représentant le Royaume.

Cependant, un tel engouement est nettement refroidi par de nombreux dysfonctionnements dont se sont plaints des supporters wydadis. Et selon des déclarations recueillies par Le Site info, ce sont surtout la mauvaise organisation et le fait qu’un seul guichet ait été mis à disposition pour l’achat des billets qui sont vivement pointés du doigt et cibles de critiques acerbes.

D’autres supporters, eux, ont dénoncé la pratique du marché noir à laquelle ont recours certains individus et dont résulte le prix du billet du double de sa valeur au guichet, fixée initialement par la FIFA. Ce qui aura sans doute pour répercussion de priver de nombreux spectateurs, wydadis en particulier, et marocains, en général, d’assister aux rencontres du Mondialito.

Par ailleurs, le tirage au sort de la compétition promet une belle et très forte rencontre entre les deux clubs arabes que sont le Wydad de Casablanca et le Hilal saoudien, en quarts de finale du Mondialito. Match important prévu pour le 4 février prochain.

A rappeler, enfin, que les rencontres de la Coupe du monde des clubs se dérouleront à la capitale du Détroit, Tanger, et à Rabat, capitale administrative du Royaume.

Larbi Alaoui