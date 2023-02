Mondialito: dans un post en arabe, Vinicius Junior ne tarit pas d’éloges sur le Maroc (PHOTO)

L’international brésilien et joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, a exprimé ses vifs remerciements au Royaume du Maroc.

Et ce, pour l’excellente organisation de la récente Coupe du monde des clubs, pour les moments exceptionnels qu’il y a vécus, ainsi que pour le soutien inconditionnel du public durant toutes les péripéties de la compétition. Ainsi, via son compte officiel d’un réseau social Instagram, le footballeur brésilo-espagnol a publié le post en arabe suivant: « Merci au Maroc! J’ai constaté de visu votre passion lors du Mondialito. Mais votre soutien et vos encouragements à mon égard ont été admirables et exceptionnels en tout! ».

Et le meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs champions, remportée haut la main par son équipe madrilène, a ajouté: « Le Real Madrid est un club mondial! Nous sommes l’Afrique, l’Asie et l’Europe! Nous sommes les champions du monde! ».

Par ailleurs, le Royaume ne cesse de recevoir des félicitations de partout de par le monde pour la réussite totale de son organisation parfaite du Mondialito, du 1er au 11 février, au stade Ibn Batouta de Tanger et au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.

Preuve, s’il en est, que le Maroc a prouvé au monde, une fois encore qu’il a tous les atouts nécessaires, lui permettant d’accueillir sur son sol les plus grandes compétitions sportives continentales et mondiales, en sus de la passion des Marocains pour le ballon rond, leur fair play et leur hospitalité légendaires.

Larbi Alaoui