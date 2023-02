Mondialito: ce qu’a dit l’entraîneur d’Al Ahly avant le match face au Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe d’Al Ahly est fin prête pour défendre ses chances et atteindre la finale du Mondial des clubs, a indiqué l’entraineur du club égyptien, Marcel Koller.

« Les joueurs sont déterminés à battre le Real Madrid, mercredi en demi-finale. C’est l’un des plus importants matches dans l’histoire du club. Donc on doit être au rendez-vous », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match, donnée mardi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Après avoir souligné que son équipe, auréolée par ses deux précédentes victoires, disputera cette rencontre avec un moral au beau fixe et avec l’intention de marquer le plus rapidement possible, le technicien suisse a reconnu que le Real Madrid est « une grande équipe » qui dispose de joueurs de « calibre mondial », outre un banc de touche capable de faire la différence.

De son côté, le gardien de but d’Al Ahly, Mohammed Chennaoui, a souligné que le soutien du public marocain et la bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe seront deux facteurs déterminants pour remporter la demi-finale face aux Merengue.

« Je tiens à remercier le public marocain pour son soutien lors de nos deux précédents matches. J’espère qu’il fera de même face aux champions d’Europe », a-t-il poursuivi.

Les Madrilènes feront leur entrée dans la compétition au stade des demi-finales. Quant à Al Ahly, il a décroché son ticket pour le carré d’as au détriment de Seattle Sounders des Etats Unis (1-0). Au premier tour, l’équipe égyptienne avait battu Auckland City de Nouvelle Zélande (3-0).

S.L.