Mondialito: Al Hilal est arrivé au Maroc (PHOTOS)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe saoudienne d’Al Hilal FC est arrivée, dans les premières heures de mardi, à l’Aéroport de Rabat-Salé pour participer à la Coupe du monde des clubs qui se tiendra au Maroc, du 1er au 11 février à Tanger et Rabat.

La délégation d’Al Hilal a été accueillie par l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Maroc et par des membres de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, Al Hilal entamera sa participation au Mondial des clubs le 4 février à Rabat (15h30) contre le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions d’Afrique.

En cas de victoire dans ce premier match, la formation saoudienne affrontera en demi-finale, le club brésilien de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 7 février à Tanger (20h00).

Al Hilal FC, qui a découvert le Mondialito pour la première fois en 2019 au Qatar, s’était bien débrouillé pour un novice et n’a lâché la troisième place qu’après avoir âprement défendu ses chances.

Les Saoudiens ont bien entamé la compétition en battant l’Espérance de Tunis (1-0) en quart de finale, avant de perdre face aux Brésiliens de Flamengo (3-1) en demi-finale, puis, in extremis, contre Monterrey de Mexico aux tirs au but 4-3 (2-2 en temps réglementaire) en match de classement.

Al Hilal FC a participé une deuxième fois au Mondialito en 2021, aux Émirats arabes unis. Après un début sur les chapeaux de roues face au club émirati d’Al Jazira (victoire 6-1), l’équipe saoudienne a cédé sur la marge minimum face à Chelsea (1-0), avant de subir la loi des Égyptiens d’Al Ahly (4-0) en match pour la troisième place.

S.L.

🛬 هُنـا #الهلال.. هُنـا كأس العالـم #الهلال_في_كأس_العالم

Here we are for the World Cup ⚽️🌍 pic.twitter.com/oNGP9UKehW

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2023