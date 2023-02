Mondialito: Al Hilal a-t-il enfreint les règlements face au Wydad ?

Un dirigeant du club saoudien d’Al Hilal a formellement démenti toute enfreinte de règlement de la part de son équipe, ayant pu entacher la victoire de cette dernière contre le Wydad de Casablanca, dans le cadre du Mondialito, organisé actuellement au Maroc, du 1er au 11 février 2023.

Ceci, en riposte aux infos de certains médias qui ont rapporté que la victoire d’Al Hilal (sur tirs au but) face au WAC, ayant contesté le résultat final de la rencontre et attribuant la victoire sur papier du club marocain, à cause de la participation au match d’un joueur suspendu, au sein de la formation d’Al Hilal.

Il s’agit de l’international saoudien, Mohamed Kanno, qui avait été expulsé lors de la rencontre ayant opposé l’équipe saoudienne d’Al Hilal à l’équipe égyptienne d’Al Ahly, lors de la Coupe du monde des clubs champions , édition 2021, organisée aux Emirats Arabes Unis.

Cependant, selon le dirigeant précité, Kanno aurait fini sa période de suspension et a participé aux rencontres du championnat saoudien et à celles de la Coupe du roi, ce qui lui a permis de répondre présent au match contre le Wydad de Casablanca.

Pour rappel, de nombreux médias avaient évoqué l’expulsion du milieu de terrain d’Al Hilal et de la sélection nationale saoudienne, lors du Mondialito 2021 aux Emirats Arabes Unis,. au cours de la rencontre contre l’équipe égyptienne d’Al Ahly.

Et d’après les règlements de la FIFA, la suspension d’un joueur, lors d’un Mondialito, reste de mise et s’applique automatiquement à l’occasion de toute compétition suivante, continentale ou locale.

Larbi Alaoui