Mondial tous les deux ans: ce qu’en pense Mbappé

L’attaquant du Paris SG et de l’équipe de France Kylian Mbappé a exprimé, lundi, son désaccord à l’idée de tenir un Mondial tous les deux ans, en marge d’une cérémonie de remise de prix à Dubaï.

« La Coupe du monde est un événement spécial car elle a lieu tous les quatre ans (…) La jouer tous les deux ans rendrait cette compétition normale, ce qui ne doit pas être le cas », a estimé l’avant-centre en marge des Globe Soccer Awards, où il s’est vu remettre le trophée de joueur de l’année.

« C’est quelque chose d’incroyable. C’est un événement que vous n’allez peut-être jouer qu’une fois dans votre vie », a-t-il lancé.

« On joue déjà 60 matches par an. L’Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations…Nous aimons jouer mais c’est trop. On doit pouvoir récupérer, faire des pauses. Si les gens veulent de la qualité, de l’émotion, des beaux matches, on doit respecter la santé des joueurs », a expliqué Mbappé.

Son homologue polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est lui aussi positionné contre un mondial biennal.

« Si vous voulez donner quelque chose de différent aux supporteurs, il faut faire une pause (…) Si nous voulons jouer une Coupe du monde tous les deux ans le niveau va baisser. C’est impossible pour le corps et l’esprit d’être performant au même niveau », a-t-il estimé.

S.L. (avec MAP)