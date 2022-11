Mondial Qatar-2022 : Chiffres et statistiques depuis la première édition Uruguay-1930

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici des chiffres et statistiques relatifs à la Coupe du monde de football, depuis la première édition organisée en Uruguay en 1930 :

– Le Marocain Said Belkoula a été le premier arbitre arabe et africain à diriger une finale de Coupe du monde lors de l’édition France-1998, remportée par le pays hôte face au Brésil (3-0).

– Le premier but en Coupe du monde a été marqué par le Français Lucien Laurent lors du match entre la France et le Mexique en ouverture du mondial-1930.

– Le premier joueur à inscrire un but contre son camp au mondial a été le latéral gauche suisse Ernst Lörtscher, lors du match ayant opposé son pays à l’Allemagne (2-4) lors du mondial France-1938.

– Le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde est l’Allemand Miroslav Klose, auteur de 16 réalisations (de 2002 à 2014), suivi du Brésilien Ronaldo avec 15 buts (1998-2006), alors que le meilleur buteur d’une seule édition est le Français Just Fontaine avec 13 réalisations en 1958.

– Le Russe Oleg Salenko est le joueur ayant marqué le plus de buts en un seul match, avec 5 réalisations contre le Cameroun en 1994.

– Les joueurs ayant inscrit des hat-tricks au Mondial sont le Hongrois Sandor Kocsis en 1954, le Français Just Fontaine en 1958, l’Allemand Gurd Muller en 1970 et l’Argentin Gabriel Batistuta en 1994 et 1998.

– Les joueurs ayant marqué un but au moins lors de chaque match du Mondial sont l’Uruguayen Alcides Edgardo Ghiggia (1950), auteur de quatre buts en autant de rencontres, le Français Just Fontaine (1958) et le Brésilien Jairzinho (1970), qui a inscrit sept buts en six matches.

– Le but le plus rapide dans l’histoire du mondial a été marqué par le Turc Hakan Sukur, 11 secondes seulement après le coup d’envoi du match de classement du Mondial-2002 ayant mis aux prises son pays et la Corée.

– Le joueur ayant écopé du carton rouge le plus rapide a été l’Uruguayen José Batista au Mondial 1986 après 56 secondes seulement !

– Le Camerounais Roger Milla a été le joueur le plus âgé à inscrire un but au mondial. A l’âge de 42 ans et 39 jours, il avait marqué contre la Russie au Mondial-1990.

– Le premier golden goal a été marqué par le Français Laurent Blanc contre l’Uruguay au Mondial-1998, avant que le système des golden et silver goal ne soit supprimé.

– Le premier arbitre arabe au mondial a été l’Egyptien Youssef Mohammed, qui avait été retenu pour le match Etats-Unis-Mexique, pour le compte du Mondial 1934 en Italie.

– Les premiers joueurs frères à s’affronter au Mondial, évoluant chacun pour une sélection différente, ont été le Ghanéen Kevin Prince Boateng et l’Allemand Jérôme Boateng, lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud.

– Le premier match à être rejoué au Mondial a été le quart de finale entre l’Italie et l’Espagne en 1934.

– La Hongrie a marqué le plus large score au Mondial en écrasant le Salvador 10-1 en 1982.

– Le Brésil n’a raté aucune phase finale du mondial. Il s’agit de la sélection la plus couronnée avec 5 titres en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002.

– Louis Monti est le seul joueur à avoir défendu les couleurs de deux sélections différentes, l’Argentine en 1930 et l’Italie en 1934.

– Kylian Mbappé est le deuxième plus jeune joueur à marquer lors d’une finale du Mondial (2018), à l’âge de 19 ans, après Pelé en 1958 (17 ans).