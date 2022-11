Mondial. Lions de l’Atlas: les pronostics du Tunisien Raouf Khlif

Raouf Khlif a évoqué les chances des sélections arabes en Coupe du monde. Pour le commentateur tunisien de beIN Sports, qui s’est confié au site «Al Fajr Arriyadi», toutes les équipes arabes seraient éjectées dès le premier tour, sauf le Maroc.

«Je crois que le Maroc va faire l’exception et sera la seule sélection arabe qui passera au second tour. L’Arabie saoudite, le Qatar et la Tunisie devraient être éliminés dès le premier tour. Leurs chances de se qualifier sont très minimes», indique Khlif.

Selon le Tunisien, les Lions de l’Atlas ont plus de chance de briller vu que la décision de changer le sélectionneur a été prise au moment adéquat.

Rappelons que le Maroc entame l’aventure qatarie le 23 novembre prochain et affrontera la Croatie. Les Lions de l’Atlas croiseront le fer, par la suite, avec la Belgique et le Canada.

