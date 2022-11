Mondial: les performances de Hakim Ziyech séduisent l’AC Milan

L’AC Milan serait sur le plan de conclure un deal avec Chelsea au sujet de Hakim Ziyech. Au moment où Chelsea ne semble plus l’avoir ses plans, Hakim Ziyech aurait convaincu l’AC Milan de s’attacher ses services pendant le mercato hivernal. Les Rossoneri auraient, d’ailleurs, fait une proposition de transfert immédiat avec option d’achat à 15 millions d’euros pour les Blues.

Auteur d’un but (annulé par VAR) et d’une passe décisive face à la Belgique, Hakim Ziyech a montré au monde entier qu’il a encore des choses à prouver. Si Graham Potter, l’entraîneur de Chelsea, ne lui accorde plus de temps, l’ailier néerlando-marocain aspire à un nouveau départ après le Mondial.

A.O.