Mondial : les Marocains « déçus » mais « fiers » après l’élimination en demi-finale (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas n’ont pas pu aller en finale de la Coupe du monde. Les hommes de Walid Regragui ont subi la loi des Bleus mercredi soir. Cela dit, les Marocains sortent la tête haute de ce mondial.

La caméra du Site Info a pu capturer les réactions à chaud de plusieurs supporters à la fin du match. La tristesse étant bien apparente, mais la flamme de l’espoir dans le foot national a été ranimée dans les cœurs.

De nombreux Marocains nous ont ainsi déclaré être fiers des exploits des Lions de l’Atlas et de Walid Regragui dans cette Coupe du monde. Pour eux, la sélection nationale a réussi à créer la surprise en allant à un stade aussi avancé de la compétition.

Un interlocuteur nous a indiqué que c’est un exploit dont on se doit d’être fier en tant que Marocains, Arabes et Africains, car nous sommes le seul pays du continent à être resté dans la course durant cette compétition.

La sélection nationale a réussi à tenir tête à de grandes équipes, mais la chance n’a pas été de notre côté ce soir. D’autres supporters ont par ailleurs partagé leur souhait de voir Walid Regragui remporter la Coupe d’Afrique prochainement, et qui sait, remporter la prochaine Coupe du monde prévue en 2026.

A.O.