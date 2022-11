Mondial: les Lions de l’Atlas se préparent pour le Canada (PHOTOS)

Les hommes de Walid Regragui vont affronter leur dernier adversaire du groupe F ce jeudi. Les Lions de l’Atlas s’opposeront à la sélection canadienne, dernier du groupe avec 0 point. Si John Herdman et son équipe ont exprimé leur volonté de gagner ce dernier match, les Lions ne comptent pas non plus laisser filer la victoire.

La sélection nationale est en train de mener ses entraînements en toute discrétion et préparent le prochain match dans la bonne ambiance.

Les Lions de l’Atlas avaient créé la surprise en battant les Diables Rouges 2-0 dans une confrontation notable mercredi dernier. Avec l’introduction de nouveaux joueurs, à l’image d’Abdelhamid Sabiri et Zakaria Aboukhlal, tous deux auteurs de buts lors de la rencontre, Regragui a démontré ses talents de tacticien.

La sélection marocaine compte actuellement 4 points, derrière la Croatie (4 points), alors que la Belgique est à 3 points. Les hommes de Regragui sont en bonne position pour se qualifier vu qu’un nul ou une victoire peut leur assure une place directe en 8e de finale. En cas de défaite, il faudra attendre le résultat de la rencontre Croatie-Belgique, pour déterminer qui seront les deux sélections qui passeront au second tour.

