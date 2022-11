Mondial: le sélectionneur de la Croatie parle du match face au Maroc

Zlatko Dalić a évoqué le match qui opposera sa sélection, la Croatie, au Maroc, en Coupe du monde.

Dans une déclaration au site de la FIFA, le coach a indiqué qu’il suivra les matchs amicaux de ses adversaires afin de déceler leurs faiblesses, précisant que la rencontre face aux Lions de l’Atlas sera cruciale.

«Gérer le premier match est très important. Nous allons analyser la sélection du Maroc afin de choisir les joueurs capables de signer une bonne prestation et entamer la compétition de la plus belle des manières. Notre force réside dans le milieu et nous devons en profiter pour gagner», a-t-il souligné.

Pour rappel, le Maroc croise le fer avec la Croatie le mercredi 23 novembre à partir de 11h.

H.M.