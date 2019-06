Mondial féminin: l’incroyable performance d’Alex Morgan (VIDEO)

Les Etats-Unis ont largement réussi leur entrée en jeu dans le Mondial féminin de football mardi à Reims, en France, en signant une victoire historique de 13 buts à 0 face à la Thaïlande, prenant par la même occasion la tête du groupe F.

Les tenantes du titres ont réalisé la plus large victoire jamais enregistrée lors d’un match de Coupe du Monde ainsi que le plus grand nombre de buts marqués en un seul match de la compétition. Auteures d’une prestation collective exceptionnelle, les Américaines ont également réalisé 39 tirs cadrés contre 2 seulement pour leurs adversaires.

“Pour ces joueuses, qui se préparent pour certaines d’entre elles depuis quatre ans, voire plus, je pense pas qu’il me revient d’aller retenir mes joueuses et les brider”, a déclaré l’entraineur de l’équipe américaine, Jill Ellis, après qu’il lui fut suggéré que l’équipe aurait dû se retenir pour ne pas humilier son adversaire. “C’est une Coupe du monde”, a-t-elle rappelé.

La capitaine Alex Morgan a marqué cinq buts, égalisant un record de l’équipe américaine, tandis que Rose Lavelle et Sam Mewis ont chacune marqué deux buts. Lindsay Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh et Carli Lloyd ont complété le score. Les triples championnes du monde devancent au classement les Suédoises, victorieuses du Chili 2-0 en début de soirée.

Point du Groupe F à l’issue des matches joués mardi:

Mardi:

Etats-Unis – Thaïlande 13 – 0

Chili – Suède 0 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Etats-Unis 3 1 1 0 0 13 0 13

2. Suède 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Chili 0 1 0 0 1 0 2 -2

4. Thaïlande 0 1 0 0 1 0 13 -13