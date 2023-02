Mondial des Clubs : Vidal remercie le Maroc

Arturo Vidal, un des joueurs clés de Flamengo a remercié le Maroc pour l’accueil, l’organisation mais aussi pour tout l’amour que lui a apporté le Royaume lors de cette coupe du monde. Sur son compte Twitter, l’international chilien a écrit : « Merci beaucoup au Maroc pour l’amour que j’ai reçu ces jours-ci ».

L’ex-joueur du Bayern Munich et du FC Barcelone a été salué par plusieurs fans et amateurs du ballon rond lors de cette compétition. Son club, Flamengo a réussi à décrocher la 3e place de la compétition, derrière Al Hilal (Arabie Saoudite), et le Real Madrid (Espagne), vainqueur de cette édition.