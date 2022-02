Mondial des clubs: Chelsea bat Al Hilal et va en finale (VIDEO)

Chelsea s’est qualifié pour la finale du Mondial des clubs Fifa en battant la formation saoudienne d’Al Hilal (1-0), ce mercredi, à Abou Dhabi.

Un but de Romelu Lukaku, titularisé en pointe, et bien placé pour reprendre aux six mètres un dégagement raté de la tête de Yasser Al-Shahrani (1-0, 32e) a permis aux coéquipiers de Hakim Ziyech d’atteindre la deuxième finale du Mondial des clubs de leur histoire.

Ils seront opposés ce samedi en finale aux Brésiliens de Palmeiras.

DM

🚨⚽️ | LUKAKU GOAL FOR CHELSEA! Al Hilal 0 – 1 Chelsea

pic.twitter.com/FItwbANfZD — Football For You (@FootbaIlForYou) February 9, 2022