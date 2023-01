Mondial des clubs: au Maroc, les décisions de la VAR seront expliquées au public

L’International Board (Ifab) a autorisé mercredi que les arbitres expliquent au public les décisions de la VAR lors du Mondial des clubs de la Fifa, qui se tiendra du 1er au 11 février au Maroc, a indiqué le directeur exécutif de la fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham.

Cette décision s’appliquera à la fois pour le Mondial de clubs, du 1er au 11 février au Maroc, et pour le Mondial féminin prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août, a expliqué M. Bullingham au terme d’une réunion de l’Ifab à Wembley. Les échanges entre l’arbitre central et ceux chargés de l’assistance vidéo resteront confidentielles, toutefois la conclusion de leur discussion sera communiquée au public.

« Nous pensons que cela est important en termes de transparence, tout particulièrement pour les supporters dans le stade qui, à l’heure actuelle, ne reçoivent pas assez d’informations sur ces décisions », a détaillé le responsable fédéral. Cependant, aucun accord n’a été trouvé sur la mise en place, à titre d’essai, de remplacements temporaires en cas de commotions la saison prochaine.

Cette mesure, demandée par le syndicat mondial des joueurs FIFPro et le World Leagues Forum, représentant 40 ligues professionnelles, devait être testée en Premier League anglaise, en Ligue 1 française et dans la MLS américaine.