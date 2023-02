Mondial des clubs : Al Ahly domine Auckland City (VIDEO)

Le club égyptien d’Al Ahly du Caire, finaliste de la ligue des Champions d’Afrique, a dominé sans encombre (3-0) le club néo-zélandais d’Auckland City, représentant de la Confédération océanienne de football, en match du premier tour de la Coupe du monde des clubs, mercredi au Grand Stade de Tanger.

Le club égyptien a évincé Auckland City d’entrée, tout comme l’édition 2006, grâce aux réalisations de Hussein El Shahat (45+2e), Mohamed Sherif (56e) et Percy Tau (86e).

Dans un stade de Tanger entièrement acquis à sa cause, Al Ahly a d’emblée pris possession du milieu de terrain, repoussant Auckland City dans ses retranchements. Les Égyptiens ont multiplié les assauts, tout en diversifiant leur approche d’attaque, mais ils ont buté sur des Néo-zélandais robustes en défense et bien placés autour de leur zone.

De l’autre côté, Auckland City tentait de s’offrir des bouffées d’oxygène en essayant de construire quelques offensives, mais c’était loin de déstabiliser les coéquipiers de Mohamed El-Shenawy, bien installés sur le rectangle vert.

Les efforts des Egyptiens ont fini par donner leurs fruits juste avant de regagner les vestiaires (45+2) grâce à Hussein El Shahat, qui frappe sec de la limite de la surface de réparation, ne laissant aucune chance au gardien Connor Tracey.

Ayant pris un ascendant psychologique après ce but, Al Ahly a doublé la mise dès la reprise, sur une réalisation de Mohamed Sherif (56e), qui a bien négocié son face-à-face avec le gardien du club néo-zélandais.

Malgré ses efforts et les multiples remaniements entrepris par le coach Albert Riera Vidal, Auckland City était toujours incapable d’imposer son jeu et de porter le danger dans le camps adverse, handicapé en cela par le bloc haut d’Al Ahly qui empêchait les joueurs néo-zélandais de faire circuler le ballon et de construire des offensives bien organisées.

Cette domination tactique des Egyptiens a donné lieu à un troisième but signé Percy Tau (86è), qui a conclu en beauté une action collective ayant muselé la défense d’Auckland City.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées au premier tour de cette compétition, en 2006 au Japon. Les Égyptiens s’étaient alors imposés 2 à 0.

Sur ses six précédentes participations sous le nouveau format (depuis 2005), Al-Ahly n’a quitté la compétition au premier tour qu’en 2005, après une défaite (1-0) face aux Saoudiens de l’Al-Ittihad de Jeddah, sachant qu’après l’édition 2006, les Égyptiens ont joué directement le deuxième tour (2008, 2012, 2020 et 2021).

Au deuxième tour de ce Mondialito, organisé du 1er au 11 février à Tanger et Rabat, Al-Ahly affrontera Seattle Sounders, le champion d’Amérique du Nord, le 4 février prochain.