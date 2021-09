Mondial de futsal: l’entraîneur brésilien encense les Lions de l’Atlas (PHOTO)

L’entraîneur de la sélection brésilienne de futsal Marquinhos Xavier, a encensé l’équipe nationale marocaine, malgré sa disqualification contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du monde (1-0).

Sur son compte Instagram, Xavier a publié une photo de lui en compagnie de Hicham Dguig, saluant la performance et l’évolution des Lions de l’Atlas. « Ils ont beaucoup évolués, et nous devons être fiers d’eux. Plus les équipes et les pays se développent, mieux c’est pour notre sport. Mais ce n’est peut-être pas bon pour notre équipe nationale à cause des difficultés (rires) », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je suis ici en compagnie de l’entraîneur du Maroc Hicham Dguig, un passionné de futsal brésilien et qui fait un travail formidable sur le continent africain ».

Notons que le Maroc a été éliminé en quart de finale après un bon parcours, et une bonne performance contre les Brésiliens.

M.F.