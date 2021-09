Mondial de futsal: le Maroc éliminé par le Brésil sans démériter

La sélection marocaine de futsal a été éliminée en quart de finale du Mondial qui se tient en Lituanie, après sa défaite face au Brésil par 1 but à 0, dimanche à Vilnius Arena.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Ricardo sur coup franc (11è).

Lors de ce quart de finale électrique, les Lions de l’Atlas de futsal ont tenu tête aux quintuples champions du monde (1989, 1992, 1996, 2008 et 2012), qui ont trouvé d’énormes difficultés à plier le match en leur faveur, grâce notamment à l’excellent gardien marocain Reda Khiyari, qui a été un mur presque infranchissable face aux tirs brésiliens.

En seconde période, les joueurs marocains ont multiplié les assauts afin de recoller au score, mais ont buté sur une défense brésilienne bien en place.

L’équipe nationale, qui signe sa troisième participation au rendez-vous mondial, après les éditions de Thaïlande-2012 et Colombie-2016, a atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition. Lors de ses deux précédentes participations, elle avait concédé six défaites.

En Lituanie, les hommes de Hicham Dguig ont montré un tout autre visage et sont sortis la tête haute. Ils ont, ainsi, pu rivaliser avec les grandes nations de la discipline, à l’image du Portugal (3-3), de la Thaïlande (1-1) et des Iles Salomon (6-0) lors de la phase de groupes, et du Venezuela (3-2) en huitièmes de finale.

Le Brésil, qui a sorti le Japon (4-2) au précédent tour, a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde de futsal, à côté de l’Argentine et de l’Espagne.

Les autres quarts de finale opposeront la Russie à l’Argentine, l’Espagne au Portugal et l’Iran au Kazakhstan.

DM