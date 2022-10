Mondial de football pour amputés: le Maroc écrase l’Argentine et file en quarts (VIDEO)

L’équipe nationale marocaine a validé, mercredi, son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football pour amputés, après sa large victoire contre l’Argentine (4-0), au stade « TFF Riva » d’Istanbul.

Les protégés de Fouad Assou ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Mohcine Charhar (15e), avant qu’Ilyas Sabii ne double la mise onze minutes plus tard.

A la 43ème minute, Mohcine Charhar récidive en marquant son deuxième but et troisième de l’équipe nationale. Quatre minutes plus tard, c’était au tour d’Ilyas Sabii de signer son doublé et le quatrième but des Marocains. Au tour suivant, le Maroc affrontera le vainqueur de l’opposition entre la Turquie et le Mexique, prévue à 18h00 (heure du Maroc).

Les dates pour les matchs des quarts de finale seront annoncées ultérieurement.

Le Maroc participe pour la première fois à la Coupe du monde de football pour amputés, qui se tient à Istanbul, du 30 septembre au 9 octobre, avec la participation de 24 équipes.

S.L. (avec MAP)