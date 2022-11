Mondial: Bassir évoque les chances des Lions de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international marocain Salaheddine Bassir a estimé que les chances du Maroc et des autres équipes du groupe F (Croatie, Belgique et Canada) sont égales pour passer la phase de poules, vu que le Onze national compte dans ses rangs plusieurs joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Bassir a indiqué à la MAP que la majorité de ces joueurs ont été formés dans de grands clubs européens et disputent des compétitions prestigieuses comme la Ligue des champions et la Ligue Europa, ce qui leur permet de côtoyer les plus grands joueurs et d’évoluer au plus haut niveau.

L’ancien joueur de Deportivo La Corogne a, toutefois, relevé que le Maroc sera opposé à de grandes équipes, citant la Belgique, qui a occupé longtemps la tête du classement FIFA et qui compte dans son effectif plusieurs stars du ballon rond comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Yanick Carrasco, et Axel Witsel, ainsi que la Croatie, vice-championne du monde en titre et qui a des joueurs de haut niveau (titulaires et remplaçants) dans les différents postes.

Au contraire, a-t-il souligné, l’équipe du Maroc ne dispose pas de plusieurs choix dans certains postes comme c’est le cas des latéraux ou de la charnière centrale composée de Romain Saïss et Nayef Aguerd dont il est difficile de trouver des remplaçants du même niveau.

Cependant, l’ancien international marocain demeure convaincu que les chances sont les mêmes pour toutes les sélections, comme en témoigne le Mondial 2018 en Russie où le Maroc, qui a hérité du « Groupe de la mort » avec l’Espagne et le Portugal et leur constellation de stars, a fait jeu égal avec ces équipes et était à deux doigts de la qualification pour les huitièmes de finale sans l’intervention de la VAR.

Par ailleurs, il a noté que les médias et les observateurs omettent de mentionner le Canada, troisième adversaire des Lions de l’Atlas dans le Groupe F, qui pourrait, selon lui, créer la surprise.

Pour Bassir, l’équipe du Canada est une équipe forte, jeune et homogène qui s’est qualifiée au Mondial à la première place de la Zone Concacaf devant le Mexique et les Etats Unis.

Il a ajouté que le Canada dispose de joueurs rapides et solides physiquement, évoluant dans les championnats et européens américains, et qui sont capables de faire des débordements et de mener des contre-attaques éclair très dangereuses.

Pour ce qui est de la sélection nationale, Bassir a relevé que les milieux offensifs sont parmi ses points forts, avec des joueurs techniques comme Sofiane Boufal, Amine Harit, Hakim Ziyech, et Azzedine Ounahi qui peuvent faire la différence, notamment face à des équipes solides défensivement.

Il a, en outre, souligné que la présence d’Abderrazak Hamed Allah avec les Lions de l’Atlas au Mondial peut être très bénéfique offensivement, eu égard à son efficacité devant les buts et sa capacité de mettre la pression sur les défenseurs dans la surface de réparation.

S’agissant des défenseurs de l’équipe nationale, l’ancien international marocain espère qu’ils seront en forme au Mondial, notamment Nayef Aguerd, qui revient de blessure, ainsi que Achraf Dari.

Malgré cela, Bassir, qui a disputé avec les Lions de l’Atlas le Mondial 1998 en France, s’est dit optimiste quant aux chances du Maroc au Mondial 2022, étant donné que la sélection nationale dispose de grands joueurs comme Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofiane Boufal, ou encore Azzedine Ounahi.

Il a par ailleurs émis le souhait que l’équipe nationale n’enregistre pas de blessures avant le Mondial, surtout lors de la rencontre amicale qu’elle va disputer jeudi prochain contre la Géorgie.

