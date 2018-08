Mondial 2030: vers une candidature maroco-espagnole?

Après avoir organisé dimanche 12 août la Supercoupe d’Espagne, qui a opposé le FC Barcelone au FC Séville à Tanger, le Maroc a renforcé ses chances d’accueillir la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne.

La FRMF a, en effet, gagné le pari de réussir l’organisation d’une rencontre aussi importante que la Supercoupe, prouvant que le royaume a tous les moyens pour abriter de grandes compétitions sportives.

Les entraîneurs des deux clubs espagnols ont d’ailleurs loué les efforts du comité d’organisation et assuré que le match s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Les sièges du stade ont été numérotés et la VAR a été utilisée pour la première fois au Maroc lors de ce match qui a été couvert par plus de 65 médias internationaux.

Selon la presse espagnole, la RFEF (fédération espagnole de football) pense sérieusement à une candidature conjointe avec le Maroc et compte sur les 54 voix africaines qui, selon elle, devraient largement faire la différence. D’autant plus qu’elle devra faire face au dossier de l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay qui présentent également une candidature commune, en plus de l’Angleterre.

Pour battre ses adversaires, l’Espagne aurait décidé de concrétiser ce projet dans les plus brefs délais surtout qu’une candidature maghrébine entre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie est de plus en plus évoquée. Le voisin ibérique songerait même à ajouter l’Angleterre à son dossier commun avec le Maroc. Affaire à suivre…

N.M.