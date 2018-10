Mondial 2030: une candidature nord-africaine évoquée

A l’issue de cette réunion, un certain nombre de décisions ont été prises, dont l’accord de principe concernant le libre déplacement des joueurs entre les pays nord-africains. La décision finale dans tous ses détails techniques et réglementaires sera prise lors d’une séance qui sera tenue en novembre 2018.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK