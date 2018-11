Mondial 2030: un journaliste égyptien réagit à la candidature Maroc-Espagne-Portugal (VIDEO)

La proposition du président du gouvernement espagnol d’organiser le Mondial 2030 avec le Maroc et le Portugal, continue de faire réagir. Plusieurs médias internationaux ont abordé le sujet, soulignant les points forts de cette éventuelle candidature.

C’est notamment le cas du journaliste sportif de Nile Sport, l’Egyptien Tarek Redouane. Ce dernier a évoqué les chances du Maroc d’abriter l’événement planétaire au cas où il s’associe avec les deux pays européens, après plusieurs candidatures ratées (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026).

“Cette fois-ci sera la bonne Inchaalah. J’ai le pressentiment que le Maroc, l’Espagne et le Portugal organiseront la Coupe du monde 2030”, a-t-il affirmé.

Rappelons que le Chef de l’Exécutif espagnol, Pedro Sanchez, a récemment effectué une visite de travail au Maroc. Une visite au cours de laquelle il a fait part au roi Mohammed VI d’une proposition de son pays au sujet de l’organisation commune du Mondial de football 2030, avec le Maroc et le Portugal.

“Je pense qu’il existe plusieurs messages autour de cette candidature, importante pour le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Le message le plus important c’est qu’il s’agit d’une première candidature commune entre deux continents : l’Europe et l’Afrique”, avait-t-il soutenu, estimant que cette candidature sera “très compétitive”.

M.A.S.