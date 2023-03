Mondial 2030: quels pays pourraient voter pour le Maroc ?

Le roi Mohammed VI a annoncé, mardi, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030.

« J’annonce devant votre assemblée, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030 », a affirmé le roi dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022), décerné au Souverain à Kigali, au Rwanda.

Suite à cette annonce, plusieurs se sont demandés quels seront les pays qui pourraient voter pour le Royaume.

Le Maroc avait pu décrocher 65 voix, dont 41 en Afrique, alors qu’il était candidat pour l’organisation de la Coupe du monde 2026, ce qui prouve que la candidature du Royaume pour le Mondial 2030 a toutes ses chances.

Les pays d’Europe devraient également être du côté du Royaume vu sa candidature avec l’Espagne et le Portugal.

En parallèle, le Maroc a plusieurs amis dans le Vieux continent comme l’Albanie, la Turquie, l’Estonie, l’Italie, la France, la Belgique, Biélorussie, le Luxembourg, la Slovaquie, la Serbie et les Pays-Bas.

Le Maroc peut aussi compter sur de nombreux pays d’autres continents qui avaient voté, d’ailleurs, pour le Royaume lors de sa candidature pour le Mondial 2026. Il s’agit du Brésil, la Corée du Nord, la Chine, Brunei, le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Qatar, la Syrie, la Palestine, le Yémen ou encore Oman.

Pour rappel, cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Le Souverain a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

N.M.