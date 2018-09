Mondial 2030: le Portugal lâche l’Espagne

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol et Gianni Infantino, le président de la FIFA ont abordé lors d’une réunion tenue mercredi 12 septembre l’idée d’organiser l’édition 2030 du Mondial. Le patron du football espagnol a proposé, pour sa part, une candidature conjointe avec le Maroc et le Portugal.

Le Portugal refuse d’organiser la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Maroc. C’est ce que vient d’affirmer le journal portugais A Bola qui assure que “l’hypothèse de voir le Portugal co-organiser le Mondial 2030 avec l’Espagne et le Maroc est “dénuée de fondement””.