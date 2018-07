Mondial 2030: l’UMA a envoyé une lettre au roi Mohammed VI

Il semblerait que le projet de candidature maghrébine pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 est bien parti pour voir le jour. Aux dernières nouvelles, l’Union du Maghreb Arabe (UMA), par le biais de son secrétaire général Taïeb Baccouche, a envoyé des lettres au roi Mohammed VI, aux présidents algérien Abdelaziz Bouteflika, tunisien Beji Caid el Sebsi, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et au gouvernement libyen d’union nationale.

D’après un communiqué de l’UMA repris par l’agence de presse africaine APA, le responsable a assuré, dans cette lettre, qu’il est temps que les cinq pays du Maghreb présentent une candidature commune pour organiser le Mondial 2030, appelant les Chefs d’Etat à coordonner entre eux afin de concrétiser ce projet.

Il a précisé que la FIFA favorise aujourd’hui les dossiers communs à l’instar de la candidature nord-américaine pour l’organisation du Mondial 2026 qui a battu le dossier marocain.

Baccouche a d’ailleurs promis que l’UMA soutiendra cette candidature maghrébine et en fera la promotion au niveau africain, arabe et international. Il a souligné que le Maroc, malgré l’échec, a été largement soutenu, dans sa course pour l’organisation du prestigieux tournoi, par les pays du Maghreb et leurs populations.

A noter que la candidature maghrébine, en cas de concrétisation, devrait faire face à celle du trio Argentine-Uruguay et Paraguay et de l’Angleterre qui vient de se porter candidate à l’organisation de la compétition.

N.M.