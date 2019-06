Mondial 2030: l’Espagne et le Portugal laissent tomber le Maroc

L’Espagne et le Portugal seront candidats à l’organisation de la Coupe du monde 2030, tournant ainsi le dos au Maroc. Il faut dire que c’était prévisible depuis un bon bout de temps.

L’UEFA a toujours été en désaccord avec l’idée d’un Mondial organisé entre deux continents. Il a ainsi été décidé de ne pas inclure le Maroc dans le projet espagnol et portugais. Les deux parties ont annoncé qu’il est temps de se battre pour l’organisation de la Coupe du monde, selon le site officiel de la Fédération espagnole.

Nos voisins ibériques vont donc commencer leur voyage ensemble pour accueillir la Coupe du monde 2030. Les Fédérations des deux pays ont procédé à une analyse détaillée et estiment qu’elles ont les conditions nécessaires pour accueillir le plus grand événement du football. Les gouvernements de l’Espagne et du Portugal, de leur côté, soutiennent la décision.

Rappelons que c’est le premier ministre espagnol qui avait proposé à son homologue marocain une organisation tripartite lors de sa visite à Rabat. Quelques jours après, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a insisté, lors de sa réélection à la tête de l’instance, qu’il est contre le dossier et ne préfère pas des candidatures partagées entre les confédérations.

Cependant, l’Espagne et le Portugal n’étaient pas du même avis jusqu’à ce que l’UEFA dévoile, lors de son Conseil, sa décision de soutenir le Royaume-Uni, qui a également l’intention d’organiser la Coupe du monde.

Les deux voisins ibériques ont donc décidé d’écraser le rêve marocain pour faire les yeux doux au vieux contient et au président de l’UEFA, le Slovène Ceferin.

