Mondial 2030: les trois villes mises en avant par le Maroc

Dans la candidature conjointe ibéro-luso-marocaine, pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, le Royaume a de très forts atouts, tous secteurs confondus. Atouts susceptibles de donner une plus-value à cette candidature, première du genre réunissant deux continents: l’Europe avec l’Espagne et le Portugal, et l’Afrique avec le Maroc.

Et selon le journal numérique espagnol d’information générale, El Confidencial, dans un article sur cette candidature tripartite, le Royaume du Maroc aspire à ce que trois villes soient hôtes des rencontres du Mondial. Sachant que l’Ukraine, avant d’être déboutée de ce dossier, pour des raisons connues de tous, ne proposait que sa capitale, Kiev.

La même source a précisé que le Royaume désignera la capitale du Détroit, Tanger, et la capitale administrative, Rabat. Deux villes qui ont su démontrer leur savoir-faire, ont fait leurs preuves et ont pleinement réussi à abriter les matchs de la dernière Coupe du monde des clubs champions, qui s’est déroulée au Maroc du 1er au 11 février dernier.

Quant au choix de la troisième ville, il restera à déterminer entre la capitale économique, Casablanca, la ville ocre Marrakech et la capitale du Souss, Agadir, d’après El Confidencial.

Rappelons que le Royaume du Maroc s’est joint à ses pays voisins et amis de l’autre rive de Mare Nostrum et de l’Atlantique, dans une candidature conjointe très forte et également très logique, historiquement et géographiquement.

Celle-ci a grandement suscité l’attention des observateurs de par le monde, qui sont unanimes à reconnaître que ce dossier tripartite a de très grandes chances d’aboutir au résultat escompté. Celui d’avoir l’insigne honneur d’organiser la grand-messe footballistique de la Coupe du monde 2030!

Larbi Alaoui