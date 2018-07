Mondial 2030: Lekjaa a évoqué l’éventuelle candidature maghrébine

De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait déclaré que “cela peut être une bonne idée”. “Nous sommes ouverts à toutes les idées et les suggestions. Si une nouvelle candidature (outre celle du trio Argentine-Uruguay-Paraguay, ndlr) est déposée, nous nous pencherons dessus bien évidemment et nous échangerons à ce propos avec les organismes concernés (…) N’oublions pas que l’organisation d’un tel tournoi ne sera pas facile du tout”, avait-il dit lors de la conférence de presse de clôture de la compétition, tenue le 13 juillet au stade Loujniki de Moscou.

“Le Maroc se portera candidat à l’organisation du Mondial 2030, mais on ne sait pas pour l’instant s’il y aura une candidature conjointe avec l’Algérie et la Tunisie ou l’Espagne et le Portugal. Ce sera une décision politique”, a-t-il déclaré.