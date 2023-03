Mondial 2030: le président de la CAF réagit à la candidature du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a souhaité, mardi à Kigali, le meilleur pour le Maroc qui a annoncé sa candidature, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la coupe du monde 2030 de football.

Motsepe a exprimé sa joie de voir le Maroc présenter sa candidature pour le mondial 2030, dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie de remise du Prix de l’Excellence de la CAF pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022), décerné au roi Mohammed VI et au président rwandais, Paul Kagame. Au nom des 54 pays d’Afrique, le président a exprimé sa gratitude au roi pour Son rôle dans le développement du Football au Maroc, qui a contribué fortement au rayonnement de cette discipline sportive au-delà du Royaume.

Pour Motsepe, le prix reçu par le roi est également une reconnaissance pour de nombreux chefs d’État et de gouvernement qui oeuvrent ensemble pour le développement du football dans le continent africain.

Le roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

Le Souverain a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

