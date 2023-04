Mondial 2030 : la candidature Espagne-Portugal-Maroc, ce qu’en pense un ministre

Par LeSiteinfo avec MAP

La candidature conjointe du Portugal, de l’Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football 2030 est un »projet passionnant qui nous tient à cœur’’, a souligné le ministre espagnol de la Présidence, Felix Bolanos.

‘’Nous travaillons sur un projet passionnant qui nous tient également à cœur, à savoir l’organisation de la Coupe du monde aux côtés du Portugal et du Maroc’’, a dit M. Bolanos dans un entretien au quotidien sportif espagnol ‘’Marca’’, publié vendredi.

Selon le responsable espagnol, les trois voisins œuvrent inlassablement pour la réussite de ce projet. ‘’Nous travaillons dur pour y parvenir, car il est grand temps (…) d’organiser une grande compétition internationale’’, a assuré le ministre de la Présidence espagnole, chargé des relations avec les deux chambres du Parlement.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, le 14 mars à Kigali, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le Souverain.

Le Souverain a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.