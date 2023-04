Mondial 2030 : la CAF soutient la candidature du Maroc

Le Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), réuni mercredi en visioconférence sous la présidence du Sud-africain Patrice Motsepe, a approuvé à l’unanimité la candidature du Royaume du Maroc pour organiser la 24ème édition de la Coupe du Monde en 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Lors de cette réunion, les membres du Comité Exécutif de la CAF ont apporté leur plein soutien à la candidature marocaine qui est celle du continent africain tel que mentionné dans le message de SM le Roi Mohammed VI à l’issue de l’attribution au Souverain du Prix de l’Excellence 2022 de la CAF, le 14 mars dernier dans la capitale rwandaise Kigali.

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, avait affirmé que l’annonce par SM le Roi Mohammed VI de la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, illustre la conjugaison des efforts et les potentialités des continents africain et européen.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de remise du Prix de l’Excellence à SM le Roi Mohammed VI, M. Lekjaa a souligné que cette candidature commune sans précédent est à même d’illustrer, comme l’a affirmé Sa Majesté le Roi, les grandes significations de la cohésion des jeunesses africaine, européenne, méditerranéenne et arabe autour d’une question qui fait du football une locomotive du développement et un moyen de conjuguer les efforts et d’intégrer les expériences.