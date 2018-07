Mondial 2030: Infantino donne son avis sur une éventuelle candidature maghrébine

Par ailleurs, l’Italo-suisse est revenu sur la controversée VAR (assistance vidéo à l’arbitrage). “La VAR ne change pas le football, elle le rend plus honnête, plus transparent”, a-t-il assuré. Les Marocains ne seront certainement pas du même avis…

“Nous sommes ouverts à toutes les idées et les suggestions. Si une nouvelle candidature (outre celle du trio Argentine-Uruguay-Paraguay, ndlr) est déposée, nous nous pencherons dessus bien évidemment et nous échangerons à ce propos avec les organismes concernés (…) N’oublions pas que l’organisation d’un tel tournoi ne sera pas facile du tout”, a-t-il ajouté.

“La Russie a changé, est devenue un véritable pays de football, pas simplement avec la Coupe du monde organisée au plus haut niveau mais le football fait aussi partie maintenant de l’ADN du pays, grâce aux performances de l’équipe nationale, à tout le travail réalisé, aux infrastructures, tout est magnifique et très efficace”, a notamment affirmé le patron du football mondial.