Mondial 2030: candidature conjointe de quatre pays d’Amérique du sud

Par LeSiteinfo avec MAP

Quatre pays sud-américains (Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili) ont fait un premier pas pour présenter une candidature conjointe d’organisation de la Coupe du monde 2030, qui coïncidera avec le 100ème anniversaire de la première Coupe du monde organisée en Uruguay

Des responsables du football sud-américains (Conmebol) et les ministres de sport des quatre pays ont fait, mardi, une annonce dans ce sens en mettant en avant cette candidature conjointe qui devrait marquer symboliquement un siècle après la première compétition du genre.

Le président de la fédération argentine de football, Claudio Tapia, s’est montré convaincu que la candidature des quatre pays sera une réussite après le triomphe de l’Argentine à la Coupe du Monde à Qatar.

Sebastián Bauzá, secrétaire aux sports de l’Uruguay, a parlé d’un « rêve » d’organiser à nouveau la Coupe du monde, un siècle après la première compétition dans son pays.

« La FIFA doit venir célébrer là où nous avons organisé la première Coupe du monde il y a cent ans. (…) La célébration des cent premières années de la première Coupe du monde doit rester dans l’histoire », a-t-il dit.

Il a annoncé qu’une présentation officielle de cette candidature conjointe sera faite prochainement à la FIFA et la décision finale sera adoptée en 2024 pour départager cette candidatures de l’Amérique du sud et celle présentée conjointement par l’Espagne et le Portugal.

Alexandra Venado Vergara, ministre chilienne des Sports a considéré comme « légitime » ce rêve des quatre pays de la région à organiser une Coupe de monde grâce à « une candidature sérieuse, et durable. Je ne doute pas que nous allons remporter l’organisation de la Coupe du monde 2030. »

Le président de Conmebol, Alejandro Domínguez, a estimé que la FIFA devrait rendre hommage aux pionniers qui avaient organisé la première Coupe du monde en 1930 en Uruguay, en désignant ce pays et ses voisins comme organisateurs des 100 ans de la première Coupe.

Peu auparavant, le président argentin, Alberto Fernandez, a fait savoir via ses réseaux sociaux qu’il souhaiterait que la Bolivie soit associée aux quatre pays pour présenter une candidature à cinq.

S.L.