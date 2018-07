Mondial 2026: voici combien a coûté la candidature marocaine

Environ 10 millions de dollars. C’est ce qu’a coûté la candidature marocaine pour l’organisation de la Coupe du monde 2026.

Selon des sources de Le Site info, cette somme est justifiée par le fait que le comité Morocco 2026, présidé par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, a recruté un certain nombre d’experts et désigné plusieurs stars internationales du football comme ambassadeurs du dossier marocain. En plus de la tenue de plusieurs conférences de presse et visites pour promouvoir la candidature marocaine à travers le monde.

Rappelons que l’organisation du Mondial 2026 a été attribué, mercredi 13 juin, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique. United 2026 s’était imposé en vote finale, lors du 68e Congrès de la FIFA, par 134 voix, devant Maroc 2026, qui avait été soutenu par 65 Fédérations.

S.L.