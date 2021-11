Mondial 2026: Une délégation de la FIFA en tournée dans huit villes américaines

Une délégation de la FIFA effectue une tournée dans huit villes américaines, candidates pour accueillir la Coupe du Monde de football 2026 qui sera organisée conjointement par les Etats Unis, le Canada et le Mexique.

Conduite par le vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, Victor Montagliani, la délégation est composée d’experts spécialisés, notamment dans la gestion des sites, les infrastructures des stades et des villes, les installations à disposition des équipes, les aspects commerciaux, le processus de candidature et les questions juridiques.

Selon la FIFA, l’objectif de cette tournée est d’évaluer les installations de chaque ville, en mettant l’accent sur les infrastructures et leur durabilité.

Les villes concernées par cette deuxième tournée de l’Instance footballistique aux Etats Unis sont Kansas, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Monterrey, San Francisco et Seattle. Lors de sa première tournée américaine (15-26 septembre), la délégation de l’instance footballistique mondiale s’était rendue à New York, Miami, Atlanta et plusieurs autres villes de l’est des États-Unis.

Selon la FIFA, cette série de visites constitue une étape « fondamentale » dans le choix des meilleurs sites pour la compétition, l’objectif étant de mener à bien cette procédure de sélection hautement concurrentielle d’ici au premier ou deuxième trimestre 2022.

La grand-messe du football de 2026, qui se jouera à 48 équipes au lieu de 32, se déroule dans 16 villes des trois plus grands pays d’Amérique du Nord, dont 10 aux États-Unis, trois au Canada et autant de villes au Mexique.

