Mondial 2026: un commentateur de beIN Sports fustige l’Arabie Saoudite

Le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, a lourdement taclé l’Arabie Saoudite qui avait soutenu le dossier nord-américain pour l’organisation du Mondial 2026 et mené une campagne auprès de plusieurs pays contre le Maroc, également candidat.

Dans un article publié sur le journal d’Al Qods Al Arabi et intitulé «Le foot n’est pas qu’un jeu», l’ancien footballeur a mis l’accent sur les progrès réalisés, ces dernières années, par les pays européens, américains et asiatiques «pendant que les Etats arabes dépensent des sommes faramineuses pour des banalités».

«La Russie, qui s’est rendue compte que le foot est plus qu’un jeu, a changé son image à travers le monde en réussissant à organiser l’une des meilleures Coupe du monde de l’histoire. La France, de son côté, a remporté le tournoi et offert quatre ans de bonheur à son peuple et des chances inouïes à Macron pour briguer un second mandat. La Croatie, quant à elle, a conquis les cœurs de plusieurs supporters de différentes nationalités grâce à l’exploit de sa sélection et à l’engagement de sa présidente. Les Arabes, eux, participent au Mondial pour la forme et sont éliminés dès le premier tour. En revanche, ils sont les premiers à envier et à descendre un Etat arabe candidat à l’organisation de la Coupe du monde», a-t-il martelé.

Derradji a précisé que le football chez les étrangers n’est plus qu’un simple sport mais est désormais considéré comme un grand investissement. Il n’a d’ailleurs pas hésité à donner comme exemple plusieurs événements récents qui ont marqué le monde sportif, à l’instar du succès incontestable du Mondial russe.

M.A.S.