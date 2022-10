Mondial-2023 dames: voici le groupe du Maroc

La sélection féminine marocaine de football a été versée dans la poule H de la phase des groupes du Mondial-2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle Zélande (20 juillet – 20 août), à l’issue du tirage au sort effectué samedi à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Les Lionnes de l’Atlas évolueront dans ce groupe avec l’Allemagne (championne du monde en 2003 et 2007), la Colombie et la Corée du Sud. L’équipe nationale figurait au chapeau 4 pour le tirage au sort de cette compétition, avec le Nigeria, les Philippines, l’Afrique du Sud et la Zambie, en plus de trois équipes à déterminer à l’issue des barrages.

La sélection marocaine s’était qualifiée au mondial pour la première fois de son histoire après son brillant parcours lors de la CAN-2022, organisée en juillet dernier au Maroc.

Les joueuses de l’entraineur national Reynald Pedros avaient atteint la finale, où elles s’étaient inclinées face à l’Afrique du Sud (2-1).

Les Etats-Unis, doubles championnes du monde en titre, sont dans le même groupe que les Pays-Bas, le Vietnam et une équipe barragiste.

Trente-deux équipes prendront part à la Coupe du monde organisée en Australie et Nouvelle-Zélande.

Voici, par ailleurs, la composition des différents groupes:

– Groupe A

Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

– Groupe B

Australie, République d’Irlande, Nigeria, Canada

– Groupe C

Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

– Groupe D

Angleterre, Vainqueur barrages Groupe B, Danemark, Chine

– Groupe E

États-Unis, Viêt-Nam, Pays-Bas, Vainqueur barrages Groupe A

– Groupe F

France, Jamaïque, Brésil, Vainqueur barrages Groupe C

– Groupe G

Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

– Groupe H

Allemagne, Maroc, Colombie, République de Corée

