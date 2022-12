Mondial 2022: Xavi évoque l’exploit historique des Lions de l’Atlas

L’entraîneur du Barça a évoqué l’exploit historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde Qatar 2022, le qualifiant de « révélation et surprise » de la compétition.

A ce propos, Xavier Hernandez I Creus, dit Xavi, via la chaîne « Barça TV », a vivement salué le beau parcours de la sélection marocaine pendant le Mondial, tout en assurant que celle-ci a fait partie des équipes nationales qui ont su s’attirer l’admiration générale et ont brillé de mille feux pendant la grand-messe footballistique internationale à Qatar.

« La compétition a été très équilibrée et plusieurs sélections ont très bien sorti leur épingle du jeu et ont joué d’une manière exceptionnelle, hormis les équipes du Brésil et de l’Espagne », a concédé le coach des Blaugrana barcelonais.

« Nous avons assisté au Mondial la belle surprise marocaine; L’autre surprise a été la sortie prématurée respective de l’Allemagne, de l’Espagne et du Brésil », a-t-il également précisé.

Concernant la Roja, rappelons que celle-ci, championne du monde en 2010, a été éliminée par Achraf Hakimi et ses coéquipiers, en huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, aux tirs au but (3-0).

L.A.