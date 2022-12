Walid Regragui vu par l’ex ballon d’or africain Mustapha Hadji

L’ex-Lion de l’Atlas n’a pas manqué de faire l’éloge de Walid Regragui, lors d’un passage sur la web TV de L’Équipe, ce lundi. Pour Mustapha Hadji, Regragui a réussi à unifier les Lions de l’Atlas et à créer l’ambiance nécessaire à l’épanouissement des joueurs.

L’ex-ballon d’or africain a déclaré qu’il y a eu un changement radical dans la sélection nationale avec l’arrivée de Regragui en août dernier. ʺLe nouveau coach a su trouver les mots pour sortir le meilleur de ses joueurs. L’équipe joue avec le cœur et un état d’esprit exemplaire. Avec un entraîneur comme ça, on ne peut que s’épanouir et faire des miraclesʺ, a indiqué l’ex-international marocain.

Pour ce qui est des chances des Marocains face aux Bleus, Mustapha Hadji a déclaré que cela risque d’être plus difficile, car c’est une équipe avec un grand esprit combatif et des joueurs imposants. ʺ Les Bleus possèdent des joueurs qui, sur les côtés, à l’image de Kylian Mbappé, Kingsley Coman ou Ousmane Dembélé, peuvent percuter, c’est peut-être là que le Maroc peut pêcher, a avancé Hadji.

A.O.