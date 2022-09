Mondial 2022: Walid Regragui veut Hakim Ziyech

Alors qu’il vit une saison compliquée avec les Blues, Hakim Ziyech semble toujours avoir sa place dans la tanière des siens.

Le Lion de l’Atlas fait bien partie des plans de Walid Regragui pour le Mondial 2022, qui se jouera au Qatar en novembre et décembre prochains. D’après une source bien informée de Le Site Info, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) veulent voir l’international marocain parmi l’effectif de la prochaine Coupe du Monde.

Notre interlocuteur nous a indiqué que Regragui considérait que Ziyech était l’un des piliers qui feront la réussite de l’équipe nationale. Les Blues ne lui accordent peut-être pas autant d’attention que nécessaire, mais l’ex-entraineur du Wydad est conscient et confiant de son plein potentiel.

Walid Regragui serait en train d’essayer de booster le moral du joueur en faisant appel à lui pour rejoindre les rangs des Lions lors de la prestigieuse compétition.

Pour rappel, Regragui avait déclaré lors de la conférence de sa nomination officielle à la tête des Lions « … Je suis ébloui par le niveau de certains joueurs avec leurs clubs, mais ils ont de piètres performances avec leurs sélections nationales, et vice-versa. Je sais que je peux compter sur les Lions pour le mondial… ». Et de rajouter « j’ai besoin que les Lions de l’Atlas soient combatifs en équipe nationale. S’ils sont prêts à relever le défi, je sais que l’on pourra jouer plus de 3 rencontres lors de ce Mondial ».

Pour rappel, le Maroc s’apprête à affronter le Chili et le Paraguay en Espagne, dans le cadre de matchs préparatoires au Mondial 2022, les 23 et 27 septembre.

A.O.