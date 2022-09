Mondial 2022: voici le vainqueur prédit par une Intelligence Artificielle (PHOTO)

Un algorithme vient de prédire la sélection qui devrait être sacrée championne de la Coupe du monde au Qatar.

Le Maroc n’aurait que 0,01 % de chances pour remporter la compétition. D’après les calculs effectués par une intelligence artificielle développée par la société de données et d’analyses sportives, Stats Perform, le vainqueur de cette édition ne serait autre que le champion de l’édition 2018, à savoir la France.

Avec 17,93 % de chances, les Bleus sont partis « gagnants » pour le Mondial 2022. Le top 5 de l’IA comprend aussi le Brésil (15,73 %), l’Espagne (11,53 %), l’Angleterre (8,03 %) et la Belgique (7,90 %).

Le pays organisateur de l’évènement aurait plus de chances que le Maroc et la Tunisie (0,35 % contre 0,1 %). Le trio dont les chances sont nulles (0,00 %) comprend le Costa Rica, l’Arabie Saoudite et le Cameroun.

A.O.