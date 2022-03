Mondial 2022: voici comment se déroulera le tirage au sort (FIFA)

La FIFA a dévoilé mardi la procédure du tirage au sort final de la Coupe du Monde prévue au Qatar, précisant que les 28 équipes déjà qualifiées seront réparties selon des critères sportifs sur la base de l’édition du prochain du classement mondial.

Le tirage au sort aura lieur le 1er avril à 19h00 (heure locale) au Centre des expositions de Doha, précise l’instance internationale dans un communiqué.

« En vertu de la procédure approuvée par la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA, les 28 équipes déjà qualifiées seront réparties selon des critères sportifs dans des chapeaux numérotés de 1 à 4 sur la base de l’édition du Classement mondial FIFA qui paraîtra le 31 mars 2022, à la fin de la fenêtre internationale de mars », note la FIFA.

En sa qualité de pays hôte, le Qatar sera tête de série (position A1) dans le chapeau n°1, où il sera rejoint par les sept équipes qualifiées les mieux placées dans le Classement mondial.

Les huit équipes suivantes dans l’ordre du classement (équipes 8 à 15) seront versées dans le chapeau n°2 et les équipes 16 à 23 rejoindront le chapeau n°3. Enfin, le chapeau n°4 comportera les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes « à déterminer » correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l’équipe « à déterminer » correspondant au vainqueur du dernier barrage de l’UEFA.

Les barrages intercontinentaux sont prévus les 13 et 14 juin au Qatar. Le représentant de de la Confédération asiatique de football (AFC) sera opposé à celui de la Copa Libertadores de América (CONMEBOL) et le représentant de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) affrontera celui de la Confédération du football d’Océanie (OFC), conformément au tirage au sort effectué le 26 novembre 2021.

La dernière formation issue des barrages de l’UEFA sera elle aussi connue au cours de la fenêtre internationale de mai-juin, comme l’a décidé le Bureau de la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA le 8 mars dernier.

Le tirage au sort commencera par le chapeau n°1 et se terminera par le chapeau n°4. Chaque chapeau devra être complètement vidé avant de passer au suivant. Conformément à la procédure habituelle, une boule sera tirée au sort à partir d’un chapeau des équipes, puis une autre boule sera tirée à partir d’un chapeau des groupes, ce qui déterminera la position de l’équipe concernée dans son groupe. Les équipes d’une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe – à l’exception de l’UEFA, qui comptera 13 représentants. Ainsi, cinq des huit groupes compteront deux représentants européens.

S.L. (avec MAP)